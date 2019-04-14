〈虛擬貨幣現況〉比特幣要泡沫化？ 專家：現在是過熱轉穩定發展

比特幣價格劇烈震盪，在前年站上 2 萬美元波段高點後，去年下半年歷經一波熊市價格暴跌後，目前價格雖再度反彈，但仍引發市場對於加密貨幣前景抱持疑慮，市場人士認為，加密貨幣目前是從「過熱」轉向穩定，說泡沫化還言之過早。

比特幣價格過去在挖礦熱的推波助瀾下，在 2017 年衝上 2 萬美元後價格急速暴跌 8 成，價格低點一度觸及 3500 美元，引發市場質疑，比特幣是否將面臨泡沫化命運？

阿格斯數字交易所 13 日在菲律賓馬尼拉舉行全球區塊鏈產業亞太創新峰會，探討加密貨幣的發展趨勢，阿格斯交易所成立於 2007 年，去年 9 月成立去中心化社區共治數字資產交易平台，目前交易人次約 5 萬人。

阿格斯數字交易所總裁許獻中表示，加密貨幣雖經歷過價格上沖下洗，但目前應該是從前幾年的過熱，慢慢降溫回歸穩定，還不至於面臨泡沫化的命運。他並舉 J.P Morgan 與 Nasdaq 為例，說明加密貨幣仍有一定的市場份量。

其中，全球最大投資銀行 J.P Morgan 規劃推出加密貨幣「JPM Coin」，社群網站巨頭 Facebook 也打算加入發行專屬的加密貨幣，就連 Nasdaq 交易所推出 BTC(比特幣) 與 ETH(乙太坊) 兩項價格指數來看，加密貨幣應該還有發展空間可期，認為市場的泡沫化之說還言之過早。

許獻中指出，目前包括美國、德國等市場已開始推動區塊鏈與加密貨幣的規範法規，其中美國懷俄明州日前才剛通過與區塊鏈、加密貨幣的法規；德國也計畫在今年中推出區塊鏈戰略，在法規與技術推動下，可望推升加密貨幣表現。

不過目前區塊鏈目前不論是「中心化」與「去中心化」尚無明確法規可規範，因此投資加密貨幣也並非沒有風險。阿格斯數字交易所台灣區總經理林上紘表示，數字貨幣雖有「去中心化」特質，但目前監理法規對於去中心化仍無明確法規可管，也因此當去中心化產生弊端時，對投資人來說也是另一種潛在風險。