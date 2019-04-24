美中貿易談判過招 美國能靠「豬牌」占上風？

美銀美林分析師 Ross Gilardi 週二 (23 日) 表示，隨著中美兩國試圖敲定一項貿易協議，中國不斷惡化非洲豬瘟疫情危機為中國消費者帶來壓力，並可能迫使中國在與美國的談判中做出讓步，使美方佔具優勢。

美銀美林分析師吉拉迪 Ross Gilardi 週二 (23 日) 提到，中國是世界上最大的豬肉生產國和消費國，而近期非洲豬瘟疫情對中國造成了嚴重影響，導致生豬價格上漲，迫使中國在與美國的談判中做出讓步。

中國政府數據顯示，自去年 8 月中國非洲豬瘟疫情爆發以來，截自 4 月 22 日，非洲豬瘟疫情已累計撲殺約 102 萬頭生豬，更導致生豬價格進一步上漲。

瘦肉豬期貨今年飆漲 52.4%，是 2019 年表現最好的大宗商品之一。唯一表現優於瘦肉豬的大宗商品是紐約 RBOB 汽油，今年迄今已上漲約 60%。與此同時，標準普爾 500 指數今年上漲約 16.4%。

瘦肉豬期貨走勢圖。(圖：finviz)

儘管中國針對美國進口豬肉祭出高達 62% 懲罰性關稅，美國豬肉進口量已大幅超過貿易戰前的水平。

美銀美林分析師 Ross Gilardi 提到，非洲豬瘟疫情的惡化可能迫使中國對貿易戰妥協，中國大陸民眾面臨豬價飛漲，無形中帶給中方更大的壓力。

美國和中國官員近期皆表示，雙方即將達成一項貿易協議。早前中國國務院副總理劉鶴表示，談判已達成新的共識。今年 3 月，美國財政部長梅努欽表示，兩國進行了建設性的會談。

Ross Gilardi 稱，儘管如此，越來越大的非洲豬瘟疫情威脅，似乎正在削弱中國實力，可能導致中國放鬆美國黃豆的限制，這將有利於美國農民，並有利於設備需求。