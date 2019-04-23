統振移工跨境匯款服務送金管會核備 用APP也能匯款

包括香港易安聯及國內的統振 (6170-TW) 都獲金管會核准金融監理沙盒案，兩者都是申請辦理移工跨境匯款業務，統振總經理何明哲今 (23) 日表示，已籌備完成並在 22 日向金管會送出核備文件，獲金管會正式回函後，此金融科技服務將立即上線。

統振擴大此金融科技服務，是從傳統製造業、商品通路業，跨向利基型金融科技服務業。何明哲指出，統振除開發電信雙平台 APP 提供移工服務，同時也在全台包括豐原、五股、員林、新莊等 4 個移工聚集較多的地區設立門市，為移工提供服務，同時，也和包括全家 (5903-TW)、統一超 (2912-TW)、萊爾富及 OK 超商完成簽約，全台 1.1 萬家便利商店都能提供服務。

至 2018 年年底，全台合計有 70.6 萬名的移工，跨境匯款需求度極高，統振也看好市場前景，統振本身已多年從事移工仲介業務，何明哲認為，在台灣的移工，不會在金融機構如銀行開戶或匯款，因此此創新業務將改變一直以來移工透過地下匯兌管道或仲介商匯款模式，未來在台移工透過便利商店就能跨境匯款，可有更高的便利性。

統振原有電池經銷、電信預付卡業務仍將維持，與新開發金融科技業務併行，移工客戶群主要鎖定泰國、印尼、越南及菲律賓 4 國在台勞工，透過包括超商及 APP 虛擬帳號兩種方式匯出薪資，而在移工家鄉接受匯款方式更多元，可望有送錢到府服務。

統振投入移工匯款金融科技業務，憑藉兩大優勢，一為在台經營移工生活需求的行動電話預付卡業務，已打下長達 20 年基礎，在移工生活族群已有極佳的口碑；二為在大型超商通路銷售電話預付卡、線上遊戲點數卡奠定的基礎；未來，移工可運用金融科技業務赴連鎖便利商店體系匯出款項、甚至在手機 APP 上操作也行。