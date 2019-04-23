〈三星推8K電視〉大尺寸QLED量子電視結合AI智慧 目標在台市占第一

三星電子今 (23) 日發表最新 QLED 8K 量子電視，以結合 AI 智慧生頻技術、AI 智慧音場調校技術為亮點，希望帶給觀眾全新感官體驗。台灣三星 CE 事業部副總林聖斌表示，全球 4K 普及率已超過 8 成，預計台灣今年 8K 電視市場滲透率將達 5%，三星目標在此衝到台灣第一。

此次三星推出的 8K QLED 電視主打大尺吋，推 82 吋及 75 吋規格，瞄準高端市場，價格分別為 39 萬 9900 元及 29 萬 9900 元。同時也推出 49 吋到 82 吋的 4K QLED 電視，另外也有 UHD 電視新品推出。

現場也邀請到 HIS Markit 顯示部門研究總經理謝勤益，及《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙。謝勤益表示，台灣電視市場有三個趨勢，大尺寸化、高解析度及更重視畫質；林孝謙則說，螢幕是創作把關的第一道關卡，同時也是展現的最終平台，而越高的畫質與解析度的螢幕，會帶領觀眾進入沉浸式的體驗。

三星 8K 量子電視最大的亮點，是結合 AI 智慧，提供升頻技術，透過演算法進行降噪、紋理創建、邊角修復等三大重點優化，不必擔心訊號源問題；AI 智慧音場調校技術，配合環境，自動調整音效表現。

三星也將與蘋果合作，三星 QLED 量子電視將成為 Apple TV 的第一個智慧電視合作對象，同時支援 Airplay2 (包含 Airplay Video 與 Airplay Audio)。

台灣三星電視產品經理王珮怡表示，8K 電視擁有 3300 萬 (7680×4320) 高畫素，而這次三星推出的 8K 量子電視有做三個優化，第一是極控光直下技術，光源掌握更精準，第二採用 HDR10 + 動態捕捉科技，動態範圍提高到 4000nits，細節更真實，另外採用最新雙層控光科技，顯色更平均。讓 8K QLED 相較以往電視呈現能更有層次、更加細膩及更真實。