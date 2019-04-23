富邦媒去年居家生活銷售翻倍 再推《3M超級品牌日》添柴

富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網居家生活品類銷售亮眼，2018 年銷售年增率更翻倍成長。2019 年 momo 購物網首發居家生活品牌年度最強盛事，於今日攜手 3M 推出《3M 超級品牌日》，此為 3M 台灣佈局網購 10 年來，第一次舉辦超級品牌日，目標創下品牌單日最佳銷售成長。3M 大中華區總裁莫林陳瑋表示，3M 台灣營收表現持續保持在全球 70 間海外子公司中前十大，且 momo 購物網為眾多 3M 系列商品銷售第一的虛擬通路，更於雙 11 活動檔中創下牙線棒熱銷破 600 萬枝、空氣清淨機熱銷破 1000 台佳績。



而 momo 購物網統計，2018 年站上居家生活指標品牌業績翻倍成長，繳出亮眼成績單。加上近年「她經濟」崛起勢不可擋，站上消費輪廓以女性為主，約佔比 7 成，主要年齡成集中於 25-49 歲間，且回購率高，與 3M 主要的主力商品系列、消費者輪廓相符，而高品質的居家生活用品更是此族群追求的生活型態，因此 3M 選擇與 momo 購物網合作，於今日首發《3M 超級品牌日》，以期再創品牌單日最佳銷售成長。