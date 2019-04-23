貴金屬盤後—投資人觀察地緣政治局勢 黃金穩於近期低點附近

儘管美元走軟，以及美國將進一步限制伊朗石油出口的預期，推升黃金在週一 (22 日) 盤中走高，但漲勢維持未久，價格於午後又回到近期低點附近。

截至東部時間下午 4:27，現貨黃金價格下跌 0.44 美元或 0.03%，報每盎司 1275.08 美元，6 月黃金期貨收升 0.08%，報每盎司 1277.0 美元。

5 月白銀期貨上漲 0.01 美元或 0.08%，報每盎司 15.05 美元。

地緣政治有利避險需求

黃金上週跌幅超過 1%，為連續第 4 週下挫，因為中國數據優於預期，以及德國投資人信心攀升，均增加了風險偏好。

不過，由於美國宣布進一步打壓伊朗石油出口，週一油價突破每桶 74 美元，為 11 月以來最高，並象徵地緣政治緊張局勢升高。

RJO 期貨資深市場策略師 Bob Haberkorn 認為，美國對伊朗石油制裁的豁免，並未採取積極動作，因而存在著一些地緣政治風險和避險需求，有利於黃金。此外，美元偏弱及股市走軟，也支持金市。

美國股市下挫，交易員可能減低風險，並轉為貴金屬避險需求。

空頭暫時仍處優勢

從技術線型來看，分析師和交易商表示，黃金跌破關鍵支撐位，包括上週的 100 和 50 日均線，表明價格進一步下跌。

Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 指出，從技術上看，黃金空頭近期處於優勢。

據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 上週五公布的持倉數據，截至 4 月 16 日當週，投機者轉向 COMEX 黃金淨空頭部位。

世界最大的黃金 ETF 持倉量，週四下跌至 751.68 噸，為 10 月 26 日以來的最低。

鉑金下跌 0.8%，至每盎司 893.50 美元，鈀金下跌 2.8% 至每盎司 1382.18 美元，此前鈀金曾攀升至兩週以來的最高點 1429.91 美元。