〈每日外資外匯觀點〉美元指數一旦突破97.5將再啟一波漲勢

美元上周一度逼近 97.5 後，本周投資人關注美國 GDP 初值公布，預期數據若表現強勁將可推動美元指數進一步走強；市場同時關注英國脫歐及中美貿易談判的相關消息；此外，日本和加拿大央行將公布利率決議，預期也將引發市場波動。

美國上周公布的零售銷售數據紓緩了投資人對全球經濟放緩的擔憂，美元指數再度挑戰 97.5，這也是近五個月來第六度挑戰此上檔壓力點。不過三井住友資產高級策略師 Masahiro Ichikawa 表示，由於復活節假期的緣故，目前市場交投相當平靜。

外匯網站 Dailyfx 撰文指出，從技術面來看，美元繼續上漲的機會大，而且一旦有效突破近五個月的上檔壓力，美元將可迎來新一波的明顯漲勢。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

復活節假期結束後，英國脫歐議題重回政治舞台，國會兩黨的談判將加快速度，同時英國首相梅伊仍然面臨著倒台的威脅。從技術面來看，英鎊兌美元已跌破 12 月初形成的上行趨勢線，走勢大受壓抑。

英鎊兌美元連續兩天跌破關鍵價位 1.3，FXStreet 的調查顯示，儘管多數投資人看跌英鎊本周走勢，目標價為 1.2985；但更多投資人看好英鎊較長期的走勢，看漲英鎊一個月及三個月表現的比率上升至 60%。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

日本央行本周利率決策會議預期利率將按兵不動，屆時日本央行將公布最近的季度前景報告，任何預測數值的下調都可能預示著未來數月內新的政策放寬。

由於日本央行貨幣政策的「彈藥」非常有限，除非經濟前景出現嚴重下行趨勢，才可能促使央行採取行動。儘管如此，本周日本央行只要發出傾向於鴿派的聲音，都將對近期因風險情緒反彈而走低的日圓形成壓力。