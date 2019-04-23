豐祥-KY首季每股盈餘2.62元創新高 法人估今年可望挑戰一個股本

機車零組件大廠豐祥 - KY(5288) 公布第一季季報數字，單季藉著休閒車及重機零組件出貨比重提升下，帶動毛利率季增 3 個百分點達 19.6%，每股盈餘為 2.62 元，創單季新高。豐祥第一季營收為 13.41 億元，年增 33%，毛利率為 19.6%，季增 3 個百分點，年增 0.7 個百分點，營業利益為 1.93 億元，季增 23.3%，年增 48%，營利率 14.4%，稅後淨利 1.72 億元，每股盈餘 2.62 元。



豐祥初期以機車零組件為主要產品，1988 年開始切入生產醫療器材及零件，2010 年設立越南廠，目前主要產品為機車零組件、汽車零組件、醫療器材零件及休閒車零件，生產基地位於台灣及越南兩地，台灣新莊廠則負責採購，主要客戶為國內的三陽及台鈴機車。地區別以越南佔 70% 以上為最大。



2018 年休閒車輛的營收成長約 40% 是帶動營運成長的主要動力來源，由於休閒車產品的毛利率較高、競爭者少、降價壓力較低，隨著營收比重持續增加，整體的獲利水準將同步提升，今年營運成長動能將隨著新產品出貨放大持續轉強，新客戶及新訂單的成果將開始顯現，法人估，2019 年每股盈餘有機會挑戰一個股本。