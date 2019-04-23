美股盤後—市場靜盼財報週 那斯達克指數登6個月高點

美股變動不大，科技股加權的 Nasdaq 指數收在 6 個月高點，係因投資者即將面臨重要的財報週和經濟數據，與此同時，由於美方宣布將停止伊朗石油的豁免權，投資者也關注原油價格的漲勢。

上週五美股休市，週一多數歐洲市場也因復活節而繼續休市。

週一 (22 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 48.49 點，或 0.18%，收 26511.05 點。

那斯達克指數上漲 17.20 點，或 0.2%，收 8015.27 點，為 10 月 3 日以來最高收盤價。

標普 500 指數上漲 2.94 點，或 0.1%，收 2907.97 點。

費城半導體指數上漲 0.16 點，或 0.01%，收 1558.29 點。

標普 500 指數中，11 個板塊中有 4 個板塊收漲：能源領漲 (2.05%)、其次為通訊服務 (0.72%)、資訊科技 (0.23%)、醫療保健 (0.07%)；另 5 個板塊收低，房地產領跌 (-1.05%)。

台股 ADR 方面，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.55%；中華電信 ADR (CHT-US) 上揚 0.06%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.55%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.8%。

市場動力

1. 今日道指走跌，波音以 1.3% 跌幅成罪魁禍首，係因外媒報導，波音 787 Dreamer 噴射飛機的工人抱怨其生產品質低劣，且安全措施不良。

2. S&P 500 企業中，約莫 150 家企業預計本週發布季度財報，週一 Kleenex 母公司 Kimberly-Clark Corp (KMB-US) 率先起跑，稍早公布第一季調整後獲利和營收均遜於預期，導致股價重挫 5.4%。

接下來本週將公布財報的知名企業包括：可口可樂 (KO-US)、推特 (TWTR-US)、臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、星巴克 (SBUX-US) 、福特 (F-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等等。

迄今 S&P 500 企業中，約 15% 已經公布財報，根據 FactSet，其中 78% 獲利優於預期，高於 5 年平均。然而，投資者情緒卻偏重注意僅有 53% 企業公布營收高於預期，這落後 5 年平均。

3. 美政府宣布即將終止採購伊朗石油的制裁豁免權，導致油價飆升至半年來高點。

4. 芝加哥 Fed 國家活動指數自 2 月的 -0.31 上升至 -0.15。(負值表示成長低於趨勢)」

5. 三月份成屋銷售季調後年率為 521 萬棟，較前月下將 4.9%，也不及 Econoday 共識的 530 萬棟。

分析師看法

R.W.Birds 投資策略師 Willie Delwiche 表示，投資者等待本週稍晚一些大型、重要的美國公司財報，市場情緒謹慎。

「現在沒有積極進場交易的需求，因為面對企業即將公布數據，還有本週稍晚的 GDP 數據，大家都靜觀其變。」

FXTM 首席市場分析師 Hussein Sayed 表示，「由於 S&P 500 遠期本益比接近 16.8 高點，且該指數低於歷史紀錄 1.2%，投資者需要一些令人信服的數據才能繼續買入目前這價位的股票。」

「Fed 對緊縮貨幣政策有設限，且除非通膨嚴重下降，否則現階段不太可能實施寬鬆政策，所以這是本週如果財報令人失望，可能會導致股價劇烈修正的原因。」

焦點個股

1. 特斯拉 (TSLA-US) 下跌 3.9%，該公司目前正調查一段來自上海的視頻，該視頻顯示一輛停止的特斯拉車輛著火。

特斯拉週一舉行一場活動，揭露近期對自駕技術的研究成果，但 2 日後將公布第一季財報，市場預期會因銷量下滑而公布虧損。

2. Halliburton (HAL-US) 公布獲利和營收均下滑，但優於華爾街先前預期，週一股價轉為收低 0.1%。

3. 工程和科技公司 KeyW Holding (KEYW-US) 大漲 42%，係因該公司宣布，Jacobs Engineering (JEC-US) 集團將以 8.15 億美元估值收購公司，其中包含 2.72 億美元的債務。

4. 零售商 Bed Bath & Beyond (BBBY-US) 大跌 4%，因該公司為回應股東，將改變董事會成員結構。