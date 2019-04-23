盤前財經大事搶先讀2019年4月23日

今日操盤前瞻

台灣 5 大銀行新承做放款平均利率

美國 3 月新屋銷售

日本 3 月工具機訂單

法說會：永光、智原、力成、博大、車王電、廣隆、全球傳動

股東會：益得、綠電

白宮宣布 5 月初結束伊朗制裁豁免 油價漲逾 2%

美國政府去年對伊朗祭出經濟制裁，禁止各國向伊朗採購石油，但給予包括台灣在內的 8 個經濟體，為期 6 個月的豁免權；不過，白宮昨 (22) 日宣布，為了讓伊朗石油出口「歸零」，5 月初到期後，將不再給予豁免待遇。閱讀全文...

〈大立光股利案出爐〉擬配發 68 元現金股利 居去年台股 EPS 王及股利王

股王大立光 (3008-TW) 昨 (22) 日董事會決議，每股擬配發 68 元現金股利，大立光去年稅後純益 243.7 億元，每股純益 181.67 元，大立光成台股去年每股純益王及股利王。閱讀全文...

〈大立光股利案出爐〉分析師：股利配發低預期 外資賣壓不斷湧現難逃震盪

大立光 (3008-TW) 昨 (22) 日董事會決議對於去年股利案擬配發每股 68 元現金股利，以去年大立光財報每股純益 181.67 元計算，盈餘配發率維持與上一年相同，預計發出 91.21 億元現金股利，但證券分析師則提出不同看法，認為大立光股利配發不如預期，且外資調節動作不斷，短期股價恐持續震盪。閱讀全文...

外資對台股流出轉流入 成上周吸金王 後市看好 5 大題材

觀察外資動向，台股由小幅流出轉為流入，上周吸金 11 億美元，榮登吸金王寶座，也成為力拱台股高檔盤旋的主力。展望後市，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股大盤來到前波相對高點位置，短線走勢恐較震盪，建議操作上應選股不選市，看好 5G 等五大題材。閱讀全文...

〈財委會質詢〉海外資金匯回專法 立委提兩大疑慮要財政部給答案

為鼓勵資金回流，行政院訂定「海外資金匯回專法」提供租稅優惠，但立委對於海外資金匯回專法卻有諸多疑慮，包括資金放在專戶 7 年就能解禁，等於幫口袋深的台商省稅，第一年匯回等於立刻省下 12% 稅率；以及投資期間如遇虧損，可否申請變更投資標的？閱讀全文...