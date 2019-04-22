信邦第二季及第三季旺季營收戰新高 股價上攻締新猷

信邦 (3023) 第一季獲利繳出亮眼成績，不只年增逾三成，也站上同期新高紀錄，而隨第二季進入產業旺季，法人預估，信邦第二季及第三季業績將挑戰新高，全年營收及獲利均有望呈雙位數成長。在好業績表現帶動下，信邦今日股價一路走高，最高站上 110.50 元，漲幅逾 7%，股價創下新高紀錄，最終以 108.50 元作收，股價再締新猷。



法人指出，第二季進入出貨旺季，信邦單季營收將可續創新高紀錄，然因消費性產品佔比提升，單季毛利率將小幅較首季衰退，但隨營收規模擴大，淡季獲利仍較上季有雙位數成長。



展望 2019 年，法人認為，信邦五大產品線除原有的訂單穩定成長外，預料新產品貢獻也將逐步放大，其中，營收成長較大的產品包含需求穩健成長的綠能風電產品；醫療產品則從高階設備延伸到手術設備、監測設備；車用部分則在電動車成長加持下，也有雙位數成長。