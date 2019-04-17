陸股今年以來漲逾3成 摩根大通：中國投資人樂觀看前景

中國首季國內生產毛額 (GDP) 優於預期，經濟前景看俏，2019 年以來，陸股已漲逾 30%；對此，摩根大通分析師認為，中國投資人對整體情勢，感到更加樂觀。

今年以來 (截至週二收盤)，上證綜指累計上漲逾 30%，深證成指漲逾 40%，滬深 300 指數也漲逾 35%；相較之下，美股道瓊指數與標普 500 指數，同期僅分別上漲 13% 和 15%。

今年以來，上證綜指累計上漲逾 30%。(圖：翻攝自 Investing.com)

回顧去年，陸股創下 10 年最差表現，上證綜指大跌超過 24%，但今年情勢已明顯轉變。摩根大通資產管理亞洲首席市場策略師 Tai Hui 在接受 CNBC 採訪時指出，中國投資人正在收復 2018 年的損失，且對經濟前景感到更加樂觀。

Tai Hui 強調，要說服投資人重返市場，經濟和產業相關數據表現，至關重要，「這是 2019 年第 2、3 季，中國股市的關鍵議題。」

中國國家統計局今 (17) 日公布最新數據，第 1 季 GDP 年增率為 6.4%，優於市場預期 (6.3%)，較去年第 4 季持平，但低於去年同期表現 (6.8%)。

中國 GDP 走勢。(圖：翻攝自中國國家統計局)

中國官方稱，首季經濟運行於合理區間，延續了總體平穩、穩中有進的發展態勢，積極因素逐漸增多，為全年經濟穩定、健康發展，打下良好基礎；不過，全球經濟成長和國際貿易有所趨緩，外部不確定因素較多，經濟下行壓力仍在。

另一方面，美中貿易談判已接近「最後一輪」，川普政府希望建立「確保落實協定機制」，一旦中方未遵守承諾，美方就能在不透過世界貿易組織 (WTO) 的情況下，祭出關稅懲罰；然而，中國方面認為，這種單向機制，猶如侵犯主權。

美國財政部長梅努欽上週表示，他預期，「確保落實協定機制」，將是雙向的，若其中一方未遵守承諾，就要承擔後果，反之亦然。