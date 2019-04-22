南僑首季純益年減7.55% EPS 0.83元

南僑 (1702-TW) 今 (22) 日公布首季自結，稅後純益為 2.04 億元，年減 7.55%，每股純益為 0.83 元。南僑主管指出，今年首季獲利下滑，主要原因在相對去年同期，兌換利益減少及所得稅費用增加，不過值得留意的是，南僑 3 月營收規模放大，本業營益率達 8.73%，年增 3.22 個百分點。

南僑 3 月營收為 15.15 億元，年增 3.79%， 累計前 3 月營收 42.17 億元，年減 1.23%，南僑自結 3 月稅後純益 7072 萬元，年減 13.71%，首季自結稅後純益為 2.04 億元，年減 7.55%，每股純益為 0.83 元。

南僑主管指出，3 月稅後純益減少，主要原因是兌換利益較去年同期減少約 732 萬元，大陸事業來自政府的補助收入也減少 2300 萬元，所得稅則增加 2465 萬元。而今年首季稅後純益較去年下滑，主要原因同樣也是兌換利益減少 3871 萬元，且所得稅費用增加 2800 萬元。

南僑去年全年稅後純益為 10.13 億元，年增 2%，每股純益約為 4.08 元，連續 4 年每股純益在 4 元以上，南僑董事會決議，擬對去年盈餘配發每股 2.7 元現金，維持與上一年相同水準，股東會預計 5 月 30 日召開。

南僑計畫投資約 12.2 億元，用於擴充泰國廠產能，預計今年第 4 季起投產，擴產鎖定中國大陸市場興起需求，泰國廠占南僑集團營收比重，將從目前的 14% 提升至 2 成以上。