南橋泰國投資50億元 勝過過去30年總投資 營收將超越台灣

南僑 (1702-TW) 董事長陳飛龍今 (15) 日下午出席烘焙展產品發表會，並指出，今年起執行投資泰國約新台幣 50 億元的 5 年投資計畫，比起過去 30 年投資泰國 20 億元總金額還要多，未來將在泰國廠擴產慢食、急凍熟麵，甚至包括冰品等，未來泰國廠營收，將可能超越台灣。

南僑對泰南僑的 5 年 50 億元投資計畫中，今年投資金額約 12.2 億元，用於擴充泰國廠產能。目前主要在土地及建物取得與興建，明年將開出新產能，南僑執行此泰國投資擴廠案，主要是已取得國際食品大廠的長約訂單，將利用泰國農產品供應優勢，加工後輸往國際市場。

陳飛龍說，未來泰國廠 5 年 50 億元的投資及擴充，不只是以 ODM 方式生產農產加工品、還有 OEM 及自有品牌產品，並將逐步擴產慢食、急凍熟麵甚至包括冰品等產品。

南僑到泰國設廠已達 30 年，目前泰國廠資本額 10 億元泰銖，南僑去年合併營收達 182.77 億元，其中油脂占 66.3%，冷凍麵糰占 3.1%、餐飲占 7.6%、冰品占 4.8%、泰南僑占 13.2%，洗劑占營收 3.2%。

南僑未來 5 年對泰國廠的投資 50 億元，則已明顯大於過去 30 年總資金額的 20 億元；陳飛龍說，未來泰國廠營收，可能超越台灣，但南僑並不是不想在台灣擴大投資，主要是泰國面向全球市場且加入諸多貿易組織，在關稅及非關稅的競爭力上具備優勢，是目前台灣不及的。

不過，南僑泰國廠是否在泰國股市上市，陳飛龍說，此方向經過評估，因泰國股市目前規模仍不大，先不列入考慮。

南僑 2018 年營收為 182.77 億元，創新高，年增 6.43%，稅後純益為 10.13 億元，年增 2%，每股純益約為 4.08 元，為連續 4 年每股稅後純益在 4 元之上。