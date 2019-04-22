華航60周年 標誌彩繪機塗裝亮相 將導入6架機隊

鉅亨網記者王莞甯 台北 2019年4月22號18點1分

華航 (2610-TW) 開航至今邁入第 60 個年頭，今 (22) 日宣布全新 60 周年標誌彩繪機塗裝首度亮相，以長程航線主力客機 A350 作為首架彩繪機，並將陸續於 A350-900、A330-300、737-800、777-300ER、747-400、747-400F(貨機) 等一共 6 架機隊完成 60 周年彩繪塗裝。

華航 60 周年標誌彩繪機塗裝設計以企業識別色藍紅交織成「60」字樣為發想，勾勒出「GO」(出發) 和「∞」(無限大) 標誌，將一共在 6 架飛機上陸續完成 60 周年彩繪機塗裝，希望藉此與世界各國旅客一同分享 60 周年的喜悅與成長。

華航進一步說明，於去年開闢美國安大略航線後，由於打造加州大洛杉磯地區雙機場營運，提供旅客更便利的航班選擇，深受肯定，因此，此次也作為華航 60 周年彩繪機首航地點，展現華航持續耕耘北美市場的決心。

另一方面，華航表示，60 周年已陸續推出各類型產品，豪華商務艙和豪華經濟艙換上全新盥洗包，4 月起機上娛樂影視系統也逐步升級，初期 A350 和 777 客艙已提供多達 16 部 HD 高畫質電影供旅客隨選觀賞。