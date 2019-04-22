〈大立光股利案出爐〉分析師認為：股利配發低預期 外資賣壓不斷湧現難逃震盪

大立光 (3008-TW) 今 (22) 日董事會決議對於去年股利案擬配發每股 68 元現金股利，以去年大立光財報每股純益 181.67 元計算，盈餘配發率維持與上一年相同，預計發出 91.21 億元現金股利，但證券分析師則提出不同看法，認為大立光股利配發不如預期，且外資調節動作不斷，短期股價恐持續震盪。

證券分析師黃漢成指出，大立光第 1 季營收為 98.24 億元，毛利率為 64.24%，稅後純益為 50.54 億元，年增 25.75%，每股純益為 37.68 元，符合外資預期，且外資不斷調高大立光目標價，最高已達 6000 元以上；但連日來，由外資調節持股動作不斷，也使股價走勢蒙上陰影，短期股價若跌破 4455 元，日 K 線型態勢將形成「小 M 頭」，不得不留意。

依大立光過往盈餘配發率 35-40% 預估，市場原預估，大立光今年每股可望配發 63-73 元現金股利，今日結果也落在此區間，不過分析師張陳浩認為，大立光股利仍低於預期。

籌碼面上，三大法人連 4 天賣超達 298 張，連一再看好的外資券商，也連續 4 天賣超大立光 248 張，恐造成大立光股價走勢偏弱勢。

大立光今日股價收在 4570 元，較前一交易日下跌 15 元或 0.33%，成交量也萎縮到 289 張；今天由股利出爐，預計將發出 91.21 億元現金。