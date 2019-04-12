大立光樂觀看Q2 外資調高目標價 惟股價不領情、開平走跌

光學鏡頭龍頭大立光 (3008) 釋出對第二季營運樂觀訊息，外資紛紛調高目標價，最高為 6196 元，最低為 5068 元，今天股價並未反映後市看好走揚，反而出現開平高後走跌。大立光昨天公布首季財報，稅後盈餘 50.53 億元，年增 25.72%，每股盈餘 37.68 元，優於市場預期，但毛利率受到營收規模下降影響，下滑至 64.24%，創近四季低點。法人認為，首季毛利率下滑為新規格產品較多，複雜度高，良率挑戰則越大，同時因首季沒有蘋果新機發表，顯示非蘋陣營手機加持。



展望第二季，執行長林恩平表示，「4 月比 3 月好，5 月不會比 4 月差」。市場解讀，對第二季釋出樂觀看法，此外，預估第二季非蘋陣營比重將可突破 50%，甚至挑戰 60%，至於蘋果的降價策略激勵出貨動能，則單季毛利率有機會回到 68-69%，甚至上看 70%。



大立光法說會後，多家外資紛紛調高目標價，並重申買進評等，目前調高目標價中，最高價為 6196 元，最低為 5068 元。



外資也在最新報告中指出，隨著華為及 OPPO 等新機發表，預期將帶動一波三鏡頭、潛望鏡及超廣角相機的智慧型手機趨勢。對於大立光來說，7P 和潛望鏡的平均售價增成長，將帶動大立光銷量成長。

