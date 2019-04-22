〈大立光股利案出爐〉擬配發68元現金股利 居去年台股EPS王及股利王

股王大立光 (3008-TW) 今 (22) 日董事會決議，每股擬配發 68 元現金股利，大立光去年稅後純益 243.7 億元，每股純益 181.67 元，大立光成台股去年每股純益王及股利王。

至於另一蘋果供應鏈光學元件廠玉晶光 (3406-TW) ，去年每股純益 9.38 元，玉晶光董事會擬配發每股 3.5 元現金股利，盈餘配發率也在 37.3%。

大立光去年每股純益 181.67 元，今日董事會決議擬配發每股 68 元現金股利，預計將發出 91.21 億元的現金，大立光此股利配發案，將提交 6 月 12 日召開的股東會決議，會中除討論配發股利外，也將進行董監改選。

大立光 2018 年因下半年客戶拉貨力道減弱，全年營收、獲利都衰退，2018 年全年營收 499.52 億元，毛利率 68.77%，年減 0.59 個百分點，稅後純益 243.7 億元，每股純益為 181.67 元。大立光去年每股純益的 181.68 元，不如前年 193.65 元。

大立光第 1 季營收為 98.24 億元，毛利率為 64.24%，季減 5.16 個百分點，年增 0.84 個百分點，稅後純益為 50.54 億元，季減 21.98%，年增 25.75%，每股純益為 37.68 元，大立光第 1 季的獲利符合外資圈預期。且大立光執行長林恩平表示，4 月營收將優於 3 月，5 月也不比 4 月差。

玉晶光去年營收 79.14 億元，毛利率 38.75%，年減 2.1 個百分點，稅前盈餘為 12.36 億元，稅後純益 9.36 億元，年減 10%，每股純益為 9.36 元。