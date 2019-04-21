接受解放軍經費資助？華為：中國政府無權干涉我們的業務

英國《泰晤士報》報導稱，美國中央情報局 (CIA) 曾於年初示警，指中國電信設備製造商華為，接受來自解放軍等國安機構的經費資助；對此，華為表示，前述說法並不正確，「中國政府無權干涉我們的業務經營」。

報導稱，CIA 今年曾與英國、澳洲、加拿大和紐西蘭等「五眼聯盟」(Five Eyes) 成員國分享情報，稱華為接受來自中國人民解放軍、中國國家安全委員會，以及中國國家情報網第三局等機構的經費。

對於上述指控，華為方面強調，報導內容並不正確，華為是私營公司，「中國政府無權干涉我們的業務經營」。

美國以通訊安全為由，多次呼籲盟國，禁用華為設備；美國國務院主管網路安全事務官員 Rob Strayer ，今年 2 月於「世界通訊大會」(MWC) 表示，華為的 5G 設備，恐使美國及其盟國，面臨「中國間諜風險」，「華為在玩兩面手法搞欺騙」。

紐約大學法學教授 Jerome Cohen 指出，華為無力抵抗來自中國政府或中國共產黨的命令，「華為將不得不交出對方要求的數據，配合執行相關監視活動。」

英國諾丁漢大學中國問題專家 Martin Thorley 直言，像華為這種規模的公司，若未經常與共產黨互通有無，就無法在中國獲得成功，「對華為來說，反抗來自共產黨的要求，需要近乎魯莽的勇氣；當你的對手是警察、媒體、司法機構和政府時，你會怎麼做？」

華為創始人任正非今年 1 月接受媒體採訪時，否認華為替中國從事間諜活動，「我愛國、支持共產黨，但我不會做傷害世界的事情。」