5G基地台建設起飛 奇鋐、泰碩分居華為、中興供應鏈受惠

5G 邁入商轉階段，基地台散熱需求大幅拉升，3 月起進入拉貨高峰期。法人指出，因 5G AAU(Active Antenna Unit，主動天線單元)功耗大幅增加，散熱需求的規模不亞於手機散熱產值，台相關供應鏈將增添新的成長動能，看好在通信散熱領域長期耕耘、且供貨華為的奇鋐 (3017) 以及中興散熱供應商泰碩 (3338) 受惠。國內散熱族群週一 (15 日) 股價在 5G 題材之下上演激情噴出行情，多檔個股亮燈漲停，週二 (16 日) 近期最強勢的泰碩仍一馬當先續漲，最高漲逾 8% 來到 63.5 元價位；奇鋐則在週一以近漲停板收盤之後，週二開低走低，下跌幅度逾 4%，表現在整體族群中相對疲軟。



台系法人指出，5G AAU 導入熱傳導設計來解決多點熱源解熱，加上 5G AAU 散熱體積大以及單一基地台約 3 面 AAU，粗估單一 5G AAU 散熱產值將百倍於手機，因此，考量 2019-2021 年 5G 基地台建設潛在規模，預估 AAU 散熱產值將不低於手機散熱產值的規模。



而繼南韓與北美 4 月啟動 5G 商用服務之後，中國大陸對 5G 發展維持「2019 年預商用，2020 年商用服務」的時程規劃，2019-2021 年將是全球 5G 基地台快速建設期。而中國今年 5G 資本支出估計為 300-340 億人民幣，將建設 10-20 萬座基地台，明年約 60 萬座。