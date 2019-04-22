日友第二座焚化爐運轉在即 將爭取塑化業下單挹注強大動能

潤泰集團日友 (8341-TW) 彰濱廠第一座焚化爐， 3 月底已完成歲修並重新加入營運，可有效提升營運能量推升 4 月營收，市場傳出，日友將在 4 月底、5 月初取得第二座焚化爐運轉執照，且焚化爐新產能開出同時，日友也在積極接洽承接台灣塑化業廢棄物處理的龐大商機。

法人預估，日友今年第 1 季每股純益，可望超越去年同期 1.4 元，及市場最新預估的 1.5 元之上。

本土券商今日最新發表報告指出，估日友今年 2019 年事業廢棄物營收金額 18.7 億元，年增 44.62%，全年每股純益 9.8 元，評等為「買進」，目標價為 314 元。

由於日友彰濱廠第二座焚化爐執照，未如期於 3 月取得，加上第一座焚化爐在 3 月按原訂計畫排定歲修，無法營運，雙重不利因素之下，日友 3 月營收僅 1.52 億元，月減 9.52%，年減 13.76%，為 14 個月來新低；第 1 季營收為 5.43 億元年增 11.76%。

日友目前在彰濱擁有 2 座有害廢棄廢棄物焚化爐，新建的第 2 座有害廢棄廢棄物焚化爐，雖經過試燒等程序，未能如期取得中央主管機關的正式營運許可，但全案近期已獲實地審查通過，營運執照可望 4 月底、5 月初正式取得，第二座焚化爐加入運轉在即，有助推升第 2 季營收向上。

台灣塑化業者在大力強化本身廠區工安維護同時，也不願在廠區留置過多有害廢棄物同時，近期市場傳出，日友將獲來自台塑化 (6505-TW) 的大筆委託清運、處理訂單，不過，日友主管指出，不對單一客戶的業務承攬案進行評論，但證實日友在積極接洽承接台灣塑化產業廢棄物處理業務，協助石化業廠商去化廠內儲存過多的事業廢棄物。

日友 2018 年營收突破 20 億元、達 22 億元，創新高，稅後純益 8.23 億元，年增 5%，每股純益 7.38 元，優於 2017 年的 7.03 元。董事會決議去年盈餘，每股擬配發 6.5 元現金股利，高於前一年的 6 元。

日友雲林廠以醫療廢棄物處理為主，彰濱廠處理有害廢棄物，由於有害廢棄物處理的毛利率較處理醫療廢棄物高。