盤前財經大事搶先讀2019年4月22日

今日操盤前瞻

港股休市一日

台灣 3 月外銷訂單

美國 3 月成屋銷售

法說會：穎漢、時碩工業

〈台股風向球〉融券餘額創逾 5 年新高 解釋了漲多行情還不降溫的理由

台股加權指數過去一周繼續驚驚漲，周線連 2 紅，一周來漲 163 點，漲幅 1.5%，而櫃買指數更是周漲逼近 2%，多方人氣不墜，投資人都會問，技術指標乖離大，籌碼卻見良性換手不斷墊高指數，到底是該減碼還是續抱？台股交易員指出，高檔震盪難免，然而，台股融券餘額竟已創下 2014 年 1 月 16 日以來新高，代表軋空力道還會再繼續。閱讀全文...

〈觀察〉金飯碗全都露！有 3 家金控獲利增、員工薪資卻縮水

根據各金控去 (2018) 年財報揭露，國內 15 家上市櫃金控的全年員工福利費用平均值大約 116.5 萬元，也就是相當於平均月薪約 9.7 萬元。值得留意的是，元大金、永豐金、玉山金出現去年獲利成長、員工薪資卻縮水的狀況，其中，永豐金、玉山金不但薪資下滑，還低於平均值以下。閱讀全文...

壽險金控增資 + 股利縮水雙壓力夾擊 成外資砍殺標的

過去挾高殖利率優勢深受外資與存股族青睞的金融股，在增資與獲利衰退雙重壓力下，形勢翻轉成為外資大舉調節的標的，觀察近一個月外資對金融股動態可說是「賣多買少」，尤其又以壽險類股最明顯，包括旗下擁有壽險的金控，幾乎都是外資砍殺對象。閱讀全文...

前景不明 原油市場面臨三大風險指標事件

隨著全球供應存貨的減少，石油產業專家們一致認為原油市場對突然或意外的干擾因素變得越來越敏感。然而，大家對目前最大的風險實際上似乎仍然莫衷一是。基本原因很簡單：市場正在緊縮。閱讀全文...

分析師：經濟衰退擔憂雖消退 先別急著買進循環性股票

由於美國股指接近歷史高位，投資人幾乎放棄了被認為具有防禦性的產業，轉而支持在經濟健康增長期間表現較好的循環性股票。分析師和策略師表示，雖然與年初的擔憂完全相反，近期經濟數據顯示經濟衰退並非迫在眉睫，但投資人可能會忽視可能對最近的周期性反彈產生影響的風險。閱讀全文...

