HTC 5G新手機 下半年有機會？

雖然 Google 在 2017 年以 11 億美金收購 HTC (2498-TW) 內的 Made by HTC 代工團隊，但 HTC 似乎並沒有放棄手機業務的意願。HTC 期待藉由 5G 世代手機產業可能重新洗牌的機會，近期市場傳出 HTC 正醞釀著推出一台 5G 手機。

其實早在今年 1 月份，HTC 就已經傳出正在開發 5G 手機，而到 3 月底，HTC 官方宣布未來將聯合高通擴大 XR 擴展現實、5G 手機的商業化，這一消息宣布後幾乎等同對外公布 HTC 要做 5G 手機。

而在數周前，Evan Blass 曝出 HTC 5G 手機的內部型號為「2Q6U」，而如下圖所示，到了 4 月 20 日，這款名為「2Q6U」的設備現身藍牙官方認證「Bluetooth Launch Studio」資料庫中。

關於 HTC 這台「2Q6U」的新機，目前所知道的消息只在它支援藍牙 5.0，及採用 5G 系統，至於其他則沒有更進一步消息傳出。

考慮到目前支持 5G 且可以供應的處理器，再加上 HTC 與高通之間合作關係密切，似乎可以確定 HTC 這款新機將會搭載驍龍 855 處理器。但就目前所曝光的消息看來，2019 年下半年對外亮相的可能性高。

在此之前，HTC 已經發布首款 5G 產品，一款名為 5G 移動智慧網路中心 (5G Mobile Smart Hub)，類似華為 5G CPE，主要充當 5G 路由器的角色。搭載高通 驍龍 855 處理器，內建 5 吋的 HD 觸控螢幕與採用 Android 9 系統。