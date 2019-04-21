壽險金控增資+股利縮水雙壓力夾擊 成外資砍殺標的

過去挾高殖利率優勢深受外資與存股族青睞的金融股，在增資與獲利衰退雙重壓力下，形勢翻轉成為外資大舉調節的標的，觀察近一個月外資對金融股動態可說是「賣多買少」，尤其又以壽險類股最明顯，包括旗下擁有壽險的金控，幾乎都是外資砍殺對象。

根據券商統計，近 30 日交易日中，外資賣超前 20 檔個股中，金融類股就包了 8 檔，包括長期盤踞金控獲利冠亞軍的富邦金與國泰金，另外，新光金、中信金與中壽等與壽險相關的類股也在外資調節的對象中。

其中新光金今年股利只剩下 0.2 元現金股息，股利較前年明顯縮水，外資也順勢大砍新光金持股，近 30 個交易日遭外資調節 40 萬張，高居外資賣超排名之冠。

壽險雙雄國泰金與富邦金同樣也是外資砍殺對象，兩家壽險公司在依規定保留盈餘後，無法上繳股息給金控母公司，外界預期，在壽險業增資壓力大增的情況下，金控雙雄今年的股利政策恐較往年縮水，外資也接連砍殺持股，其中國泰金近一個月減持 16 萬張、富邦金也遭減持 10 萬張。

相較於壽險型金控遭外資拋售持股，以銀行、證券為主的金控則相對穩定，包括元大金、永豐金、上海商銀、開發金與玉山金等近一個月仍獲外資買盤青睞，其中元大金獲買超 9.5 萬張、永豐金與上海商銀也各有 7 萬多張的買盤挹注。

法人分析，金融股因股本龐大，股價有漲不動的壓力，因此外資散戶投資金融股多半是看中高殖利率，但今年壽險型金控有增資壓力，加上股息縮水機率高，少了股息加持，表現顯得暗淡失色。