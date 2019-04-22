本週操盤筆記 (0422-0426)

1. 美國公布 Q1 實質 GDP 增速：

週五 (26 日) 美國將公布 Q1 實質 GDP 季增年率初值，市場預期為 2.2%，持平於去年 Q4。市場經濟學家認為，從近期幾項美國公布經濟數據觀察，如零售銷售、新屋開工、成屋銷售、Fed 經濟褐皮書等，均可以發現美國經濟正出現「高位放緩」之現象。

經濟學家表示，隨著川普 (Donald Trump) 政府推出的降稅刺激正逐漸在市場消退，估計今年美國經濟表現也將較為平淡；目前高盛 (Goldman Sachs) 預期美國 Q1 實質 GDP 季增年率將落在 1.2%，而摩根大通 (JPMorgan) 則預期落在 1.5%，皆低於目前市場共識的 2.2%。

2. 中國召開 5G 通信技術暨應用大會：

週三 (24 日) 中國 5G 通信技術暨應用大會將於深圳舉行，特別針對未來中國 5G 的商用規劃進行探討。

目前中國境內包括中移動、中聯通、中國電信等 3 大電信商均已公布 5G 的部署計劃，該 3 大電信均預計在 2019 年內完成 5G 的初步落地，而中聯通更是預計 2020 年就可望實行 5G 的正式商用。

3. 第二屆「一帶一路」高峰會於北京召開：

中國第二屆「一帶一路」高峰會將於週四 (25 日) 至週六 (27 日) 召開，估計共有 37 國國家領導人、高階政府官員等將出席此次峰會，而在美國持續與中國、歐盟等經濟體大打貿易戰的當口，歐洲國家是否積極參與「一帶一路」峰會，更是成為市場焦點。

此前 G7 工業國的義大利更是已宣布將參與「一帶一路」計劃，而近期市場更傳出，傳統歐洲中立國的瑞士，亦有意願加入「一帶一路」之行列。

據《BBC》報導，瑞士總統兼財政部長 Ueli Maurer 將於週四 (25 日) 至週六 (27 日) 召開的「一帶一路」高峰會期間，與中國簽署「一帶一路」框架下的合作備忘錄。

4. 日本央行 4 月利率會議：

本週四 (25 日) 日本央行將召開 4 月利率會議，目前市場預期，日本央行將繼續維持利率不變，並將繼續保持目前的貨幣寬鬆政策不變。

由於日本央行持續無法達到 2% 的通膨目標，日本出口前景亦無明顯轉好，再加上美國聯準會 (Fed) 自今年一月以來的貨幣政策態度突然「轉鴿」，市場經濟學家認為，日本央行已經錯過了退出寬鬆政策的最佳時機，估計在未來一段時間內，日本央行仍將難以退出寬鬆措施。