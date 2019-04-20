〈報稅看這裡〉網路報稅詐騙愈來愈多 掌握安全報稅6招求自保

五月報稅季即將到來，網路報稅已經是民眾常使用的報稅方式之一，然而各種詐騙手法也層出不窮且不斷翻新。KPMG 安侯建業數位科技安全服務部門表示，納稅人要使用網路報稅，也要注意防詐騙、資訊安全等，應該注意 6 大事項以自保。

KPMG 安侯建業數位科技安全服務負責人謝昀澤表示，根據美國國稅局 (IRS) 近期公布了 2019 年最新的詐騙類型（Dirty Dozen Scams），與納稅人直接相關且最為常見的詐騙手法為身分竊取、電話詐騙 (Phone Scams/Voice Phishing) 及網路釣魚等多項。

謝昀澤說明，近年國內外仍傳出多起大量個資外洩事件，因此涉及個人資料的身分證號、戶籍地址、財務活動、信用卡資料、銀行帳戶等，在外部的流通量與曝險度均大幅升高，這些個資都極可能在報稅期間，遭有心人士利用進行詐騙。

謝昀澤進一步提醒，台灣民眾使用 Line 等社群工具的比例非常高，因此使用社群媒體發布假訊息，或偽冒國稅局進行退稅通知、查稅要求的情境將會更頻繁，納稅人也要更為小心。

KPMG 安侯建業數位科技安全服務副總經理邱述琛也表示，所有納稅人都必須保護好自己的個資，特別於報稅與退稅期，更要建立高強的度防詐騙意識，如果使用網路報稅軟體進行報稅，應注意以下 6 點事項：

1. 提高警覺，如收到報稅、退稅通知並要求提供個人資訊，或輸入密碼等異常情況，應先行向官方單位查證，並且切記請親自撥打查號台查詢國稅局等官方單位電話號碼，勿只依循報稅、退稅通知給予的電話號碼撥打，有時候那是假號碼，直接讓你打到詐騙集團的「賊窩」，落入陷阱。

2. 直接自財政部官網下載報稅程式，勿下載來路不明的報稅軟體。

3. 電腦作業系統應升級至 Windows 7(含) 以上版本，方能相容於新版報稅軟體。

4. 小心來路不明有附件檔案，且與報稅、退稅相關的電子郵件，或有來路不明與報稅、退稅相關連結的 LINE 對話，勿貿然點擊。

5. 安裝防毒軟體並即時更新病毒碼。

6. 避免使用沒有防護的 Wi-Fi 網路進行報稅。

邱述琛表示，政府對於稅務、憑證管理，在報稅季也都積極準備與因應，如果能更確保系統服務容量、抵抗分散式服務阻斷攻擊 (DDoS) 等能力持續加強，相信政府更能夠提供民眾更為安全與穩定的網路報稅服務。