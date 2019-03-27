熱門股 : 保瑞(6472)、晶心科(6533)、南寶(4766)、緯創(3231)、網龍(3083)

保瑞 (6472)：2018 年營收 13.72 億元，年增 283.13%，2019 年前 2 月合併營收 2.24 億元，年增達 244.47%，本業、業外皆有所斬獲，推波全年 EPS 達 15.91 元創新高，每股擬配息 3 元、配股 3 元。股價跳空開高，創下波段新高 145.5 元，早盤鎖上漲停板。

晶心科 (6533)：2018 年全年合併營收達 3.05 億元、年增 5.31%，創下年度歷史新高。股價突破整理區間後，呈現價漲量增的結構，今日再創波段新高 129 元，漲幅逾 7%。



南寶 (4766)：碳纖維開發再下一城，獲得 AS9100:D 航太品質認證，有助於產品毛利的提升。股價橫盤整理後，連日出現紅 K，今日股價創下波段新高 150.5 元，惟遭逢大盤走弱而拉回。



緯創 (3231)：2018 年全年合併營收為 8895.4 億元，年增 6.4%，董事會同時決議今年將配息 1.5 元，殖利率 6.7%。今日股價跳空開高，創下波段新高 24.15 元，漲幅逾 4%。



網龍 (3083)：揮別 5 年虧損，去年每股盈餘 0.45 元轉虧為盈。《吞食天地 M》順利授權中國大陸廠商，待版號審核通過後，即可在中國推出，未來營運動能可望大幅提升。今日股價突破盤整區間，跳空開高創下波段新高 48.3 元，漲幅逾 7%。