開曼免稅天堂鬆綁設籍公司規定 KY股公司營運壓力暫時解除

開曼群島 4 月公布實質經濟法草案，放寬控股公司只要揭露最終受益人即可，刪除必須在當地有實質運作的規定，安永聯合會計師事務所認為，該規定鬆綁不僅合乎世界趨勢，更讓部分設籍當地的 KY 股公司壓力暫時解除。

在全球反避稅的趨勢下，過去被視為是避稅天堂的開曼群島、英屬維京群島 (BVI) 今年以來陸續立法，要求設籍當地的公司必須有實質經濟活動，包括必須揭露實質受益人、需在當地舉行董事會、設立帳戶並聘僱當地員工等規定，否則將處以罰緩，嚴重者甚至會遭撤銷營業登記，讓不少台商營運成本大增，為此較苦連天。

安永表示，根據新出爐的實行細則來看，未來設籍開曼的控股公司，只要揭露最終受益人就符合當地規定，不必在當地聘僱執行董事，也不必在境內召開董事會的程序，較先前的立法要求，已是放寬不少。

安永表示，先前規定設籍當地的企業須提交年度報告，說明實質經濟活動，且必須聘僱當地人與在境內召開董事會等規定，新出爐的細則對多數設籍當地的 KY 股公司而言不算難事，營運成本可望大幅降低。

不過會計師也提醒，開曼群島目前仍在歐盟制裁的灰名單中，如果未來無法從灰名單中除名，恐將面對歐盟國家制裁的風險，屆時是否影響投資當地經濟效益仍是一大問題，建議企業仍需審慎評估稅率與稅務風險。

