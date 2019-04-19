南山人壽投資有6大缺失 再被開罰180萬 兩天遭罰780萬元

南山人壽昨 (18) 日才因片面變更保單收費方式，遭金管會重罰，金管會今天又宣布，南山人壽因為投資國內股票或外匯操作有 6 大缺失，因為違反保險法，依法核處罰鍰新臺幣 180 萬元，並給予 5 項糾正。也就是說，兩天下來，南山人壽就被金管會重罰 780 萬元。

金管會表示，投資國內股票或外匯操作有 6 大缺失如下：

(一) 南山人壽國內股票投資組合的持股，有未實現損失長期超逾停損限額，或損失金額較大者，對所擬具停損因應措施卻未落實執行，且未評估股價下行風險，致使持股損失擴大，有礙健全經營之虞。

(二) 南山人壽辦理國內股票投資，未依個股日均量訂定持股上限的流動性風險控管指標，使得達到停損標準而決定執行減碼的個股，有無法立即處分完畢之虞，核未執行保險法第 148 條之 3 第 1 項規定授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第 5 條第 1 項第 5 款之處理程序。

(三) 南山人壽證券投資部部門主管從事股票買賣交易，對其投資及停損決策的覆核作業有欠妥善，有礙健全經營之虞。

(四) 南山人壽辦理國內、外股票交易月檢討作業，對大額損失或達停損標準的持股，未予納入月檢討報告之檢討標的，有礙健全經營之虞。

(五) 南山人壽 2017 年及 2018 年間，外匯價格變動準備金比例於三個月內有兩度沖抵下限，惟外匯曝險比率卻逐月提高，顯示對匯兌風險沒有積極改善措施，風險監控亦欠落實，以至於產生鉅額匯兌損失，有礙健全經營之虞。

(六) 南山人壽外匯管理部因辦理換匯換利交易 (CCS) 而承作美元利率交換 (IRS) 避險交易，於核算操作績效時，卻發生沒有將被避險及避險項目併計的情形，使得績效評估未反映真實操作結果，有礙健全經營之虞。

因為此 6 大投資或外匯操作缺失，其中第 2 項依保險法第 171 條之 1 第 4 項，金管會對南山人壽核處罰鍰新臺幣 180 萬元整，其餘 5 項依同法第 149 條第 1 項規定予以 5 項糾正。