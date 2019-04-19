中環擬辦理減資彌補虧損 比例32.858% 減資後實收資本額115.88億元

中環 (2323) 今(19)日董事會通過擬辦理減資彌補虧損，規劃減少資本額 56.71 億元以彌補虧損，消除普通股股份 5.671 億股，減資比率為 32.858%，即每仟股消除 328.58 股，減資後實收資本額為 115.88 億元，減資案擬將於 6 月 5 日股東常會表決。 中環發言人陳君煒表示，此次辦理減資，主要是為改善財務結構並彌補累積虧損，以健全未來事業發展。



中環去年轉虧為盈，終止由 2007 年開始連 11 年以來虧損，去年營收 87 億元，合併稅前淨利 5.1 億元，合併稅後淨利 4.2 億元，每股盈餘 0.24 元。



中環去年在光碟產品售價調漲及材料成本控管等因素下，單季合併銷貨毛利從第一季的 - 1.7% 提升至第四季的 17.2%，全年度合併毛利率 7.2%，而中環近年積極償還銀行負債及優化財務結構，去年底負債比例已降至 23%。中環今年首季營收 18.39 億元，年減少 6.41%。



除光碟本業外，中環集團近年積極發展文創休閒產業，於陽明山美軍宿舍區開設中式餐廳「康迎鼎」、義法餐酒館的「花之最」、日式餐廳「京之最」以及「比夢烘焙坊」，打造成如【比夢生活園區】，未來預計還將新增一家台菜餐廳。

