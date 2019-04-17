居家照護者近7成沒工作 會計師：定額扣除讓更多人受惠

行政院明 (18) 日院會將通過「長照扣除額」辦法，為讓更多人可以享有政府照顧弱勢美意，將採取定額扣除制，每人每年 12 萬元，讓居家照護者也能適用長照扣除額。

財政部原本規劃採用「核實扣除」，必須先扣除 20 萬元定額的身心障礙特別扣除及保險給付或補助款，在 12 萬元限度內適用扣除；但考量部分人選則居家照護，沒有單據憑證，因此調整為每人每年 12 萬元「定額扣除」方式，不用檢附單據憑證，並納入家戶所得在一定金額以上不能適用的「排富條款」。

根據衛福部資料顯示，目前進行家庭照護者將近 7 成沒有工作，而即便有工作者，也有高達 32% 坦言，因為要照護家人而影響工作，包括必須調整工時、甚至是要減少工作時間或請假。

KPMG 安侯建業聯合會計師事務所健康照護產業服務團隊主持人蘇嘉瑞表示，台灣有 65% 失能長者是由家人親戚負責照顧，其中有 5 分之一的受訪者說，為了照顧家中失能者，讓健康與經濟狀況都大受影響，也衝擊經濟來源。

根據長照法，照護除了可透過外部機構與人員協助外，也可依提供方式分成社區式、居家式、機構住宿與家庭照護者，顯示家庭照護也是長照的一種。

KPMG 安侯建業稅務部執業會計師陳志愷表示，對此居家自行照顧者，會碰到沒有單據憑證，無法證明所提供者確屬長照需要情形影響稅捐扣除權益，而採用取有該等證明的定額扣除方式與一體適用，不再區分是否取得單據憑證，並以中低所得者為適用對象，不失為能兼顧減輕需要照顧者租稅負擔及符合稽徵效率之措施。