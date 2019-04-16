〈郭董參選2020〉財產須全都露 會計師：郭董雖交付信託 信服外界成大挑戰

鴻海集團董事長郭台銘透露，這兩天將決定是否角逐 2020 年總統大位，根據《公職人員財產法》，總統、副總統的擬參選人必須向選委會申報；選上總統、副總統後，包括配偶與未成年子女名下持有的不動產與股票也要全數信託，等於財產「全都露」。會計師則指出，郭董事業版圖遍及全球，但部分事業仍在中國，由於兩岸關係是高度敏感議題，因此郭董雖然財產交付信託，但要如何讓外界信服，恐成郭董參選的一大挑戰。

一位不具名會計師表示，公職人員有義務定時申報財產，且配偶與未成年子女名下財產全都要交付信託，且定期被社會大眾檢視。

該名會計師表示，郭台銘事業版圖雖遍及全球，但部分事業重心仍在中國，由於兩岸關係向來是高度敏感的政治議題，因此即便把財產交付信託，恐怕還是難逃外界質疑，要如何讓社會大眾心服口服，也將成為一大挑戰。

郭台銘今 (16) 日首度鬆口表示，考慮是否參選明年總統，但根據目前現行法令規定，郭台銘只要宣布參選或完成參選登記，就被視為擬參選人，須將財產攤在陽光下，其中擬參選人必須向選委會申報個人財產。

若真的選上總統，到時候郭台銘除了個人財產要申報外，就連妻子曾馨瑩，以及三名未成年子女名下所持有的上市櫃股票、不動產等全都要按時申報，也要全部交付信託，等於私人財產統統都得攤在陽光下。