全國電Digital City品牌展店神速 下週五台北市和平店開幕

全國電 (6281)3C 通路次品牌 Digital City 展店神速，第 7 家門市 - 和平店即將於下週五(26 日) 於古亭商圈開幕，成為 Digital City 北市第二間門店。全國電 Digital City 品牌去年度首度殺進台北市一級戰區，南京松江店的開幕廣受市場矚目，而下週開幕的和平店則為台北市的第二家門市，對該公司第二季的業績將有所挹注。



全國電表示，Digital City 和平店位於台北捷運轉運、多路公車、交通樞紐繁華鬧區，商圈旁有學區、大學城、住宅區及住商混合區，居民樣貌豐富、對 3C 及智慧家電需求高。



Digital City 和平店占地近百坪，挑高、通透的多層次設計規劃，匯集了時下新潮、科技、3C 數位商品，店內設有影視情境區，讓民眾自在舒適的體驗 8K 電視、OLED 奈米電視；而日製多門冰箱、TWINWASH 洗衣機、及話題正夯的免曬衣機也都能在這看到實機。



該公司表示，其門市中資通訊商品及服務展售占比約 15% 左右，而主打「新潮、科技、3C 數位」的「Digital City」大幅提高資通訊商品及服務內涵占比至 3 成左右，成功吸引新來客樣貌體驗資通訊數位商品，新來客也成為家電商品潛在顧客，帶動家電銷售商機。