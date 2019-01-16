全國電攻電商 拼Q4前上線 將逆勢攻佔大家電線上購物市場

全國電 (6281) 攻電商，預計第四季之前電商平台將正式上線。該公司協理發言人林政儒透露，有別於同業在線上銷售方面對大家電較無著力點，該公司的電商平台將逆勢操作，透過其超過 300 家實體門市的優勢，主攻大家電的線上銷售。此外，結合資通訊與家電商品的新品牌 Digital City，日前台北南京松江店以及台中逢甲店開出之後，成為全台第五、第六家門市，殺入北市一級戰區的速度快於預期。林政儒表示，Digital City 至年底之前將以 10 家門店的設立為目標，包括北、中台灣還有據點。



近年電商崛起，實體通路遭到排擠，使各通路、大賣場與百貨業者都必須向線上發展，像是台大型 3C 大賣場燦坤 (2430) 旗下的快三網路商城成立已久，從實體跨入虛擬。而新零售隨之而起，凸顯線上購物的不足，實體通路如何結合電商，成為業界積極研究的課題。



不過，擔心線上購物排擠其實體門店業績，全國電對電商這一塊一直謹慎看待，鴨子划水的佈局，直到近期輪廓才逐漸浮現，但其整體策略還是非常保密。週三 (16 日) 林政儒透露，全國電的電商平台最慢會在第四季推出，按其規劃，相信會對整體銷售加分，主要是因為，該公司將避開殺價競爭激烈的小家電與資通訊商品，主力部隊鎖定大家電的銷售。



他說，傳統的電商雖想推廣大家電產品但都不成功，主因在於安裝與售後服務是大家電的銷售重點，因此，全國電看到此一機會，希望透過其全台高達 321 家的實體門店，結合電商平台，推動大家電的線上採購量能，替營運加分。不過如何做到這一點他仍保密到家。