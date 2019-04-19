佳世達獲人機協作安全認證 全台第一 智慧工廠符合ISO10218/TS15066

佳世達 (2352) 智慧製造再進化，以有效區隔、感應減速、碰觸停止三道防護機制，成為全台灣第一家取得人機協作安全認證的高科技製造廠，樹立智慧工廠新標竿，目前製程可自動化覆蓋率已提升至 50% 以上，產線調配空間節省 50%，未來除持續提升人機協作比例，並將協助客戶降低導入門檻，實現人機協作新紀元。為提高製造細緻度及廠房空間利用率，工廠自動化趨勢由機器人獨立運作逐步走向「人機協作」，根據科技創投基金 Loup Ventures 研究報告，全球協作型工業機器人在 2018 年比例僅約 3%，預估 2025 年可大幅提高到 34%，達到 44 億美元，相當於每三隻機器手臂就會有一隻用在人機協作上，人機協作的趨勢持續看漲。



以往產線設計為了確保人員安全，必須讓機器手臂和工作人員在不同區域工作，可自動化的製程站點受限，也占據較多廠房空間，佳世達透過設計三道安全防護機制並通過認證，有效提高人機協作比例，不僅提高自動化覆蓋率達五成以上，更可將人機協作的產線設計經驗，在兼顧安全的前提下，協助客戶建置智慧工廠。



佳世達以 ISO 10218 及 TS 15066 為基礎，設計三道安全防護機制，第一道利用工作空間配置，手臂在內，人員在外，有效劃分工作區域，人機動作互相搭配，第二道利用光柵感應，人員進入警戒區域自動減緩速度，第三道利用觸覺，人員碰撞機器手臂則立刻自動停止，讓人機協作安全性大幅提高。



佳世達桃園龜山工廠持續推動轉型為「人機協作」、「少量多樣」的智慧工廠，目前已完成第三階段的「少量多樣」產線優化，客製化產品利潤相較具有量產規模的高出許多，訂單交期也加快，更能活絡資金流，即使中美貿易衝擊也不至受到影響，自動化生產力也持續進化，人機協作生產線從原來 31 位員工，已降到 12 位，多數製程由機器手臂取代，效益包括減少 61% 的線上人力、提升生產效益 80% 以上、生產坪效增加 52%，投資效益兩年內即可回收。

