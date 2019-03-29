〈佳世達展望〉董座：今年「保守不悲觀」 醫療、解決方案成動能

佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏表示，雖然今年景氣看來較保守，但從佳世達來看「並不悲觀」，主要是今年來自醫療、解決方案等新事業動能強勁，可望延續去年年增 3 成的表現，加上顯示器也持穩成長，整體營收、毛利率還是會優於去年。

陳其宏表示，今年來看變數比去年多，加上面板等原物料波動影響，目前經過第 1 季後，對整體產業景氣看法保守，不過佳世達因為多方布局效益持續顯現，今年營運表現還是會優於產業平均。

陳其宏指出，今年營運主要動能將來自醫療、解決方案，去年醫療營收 95 億元、解決方案 110 億元，各年增 3 成，今年來看可望保持 3 成的成長，新事業的營收占比也將較去年的 13% 再提升。

此外，顯示器也將成為今年佳世達營運動能，陳其宏表示，去年顯示器出貨 2250 萬台，年成長 200 萬台，就算產品價格因面板價格同步修正，營收還是多了 70 億元，預期成長動能也將延續。

毛利率方面，佳世達資深副總暨財務長王淡如指出，新事業的毛利率平均有 30% 以上，在比重成長下，也推提升整體毛利率，加上併購的友通、其陽的毛利率也優於平均，今年毛利率還會較去年持續成長。

目前佳世達也加速在東南亞醫療領域布局，旗下明基三豐第 1 季已和馬來西亞醫療器材上市公司，LKL 集團簽訂經銷合約，拓銷超音波、手術燈、手術床等產品。

凱圖也成立泰國分公司拓展東南亞透析市場布局，目前明基透析的人工腎臟已進入台灣、韓國、泰國、緬甸等市場，虹韻則持續增加台灣門市據點，明基口腔強化數位牙科定位，在台灣與海外市場均有不錯進展。