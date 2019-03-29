〈佳世達展望〉集團分工優化毛利 友通、其陽今年營運同步看俏

佳世達 (2352-TW) 近年積極打造聯合艦隊，董事長陳其宏表示，集團效益顯現，今年不只佳世達會成長，旗下友通也會維持高成長，至於 3 月初併入的其陽今年也將維持成長，毛利率也會更加優化。

陳其宏表示，當初打造佳世達聯合艦隊，就是要打破原先企業規模的成長天花板，充分發揮集團資源和專業分工的效益，除了佳世達成長外，各公司的質量與成績也要有所提升。

他表示，佳世達擁有採購優勢，能提供旗下較便宜的原料成本，加上在後段組裝、整機代工規模也比較大，透過集團分工，能持續優化各公司的毛利率。

像是以醫療用的超聲波產品為例，原料零組件由佳世達採購，友通則負責強項基版製造，最後再交由佳世達組裝，讓整體效益最大化。

陳其宏進一步指出，等到旗下公司合作穩定後，也能自己尋找適合的標的，啟動併購，藉此壯大集團、甚至是台灣產業的實力，像是最近友通併其陽就是一個很好的例子。

他強調，友通由工業電腦板卡跨入系統，去年營收呈現 4 成的強勁成長，今年則攜手其陽科技搶攻網通資安市場，以核心運算能力 (Computing)，擴大至網路通訊 (Networking) 布局，在佳世達集團支援下，預計今年 2 間公司能繳出高成長的亮眼表現。