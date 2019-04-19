南山人壽片面變更保單收費案 3停職經理人代班名單出爐

南山人壽片面變更保單收費方式，波及 3 萬多張保單權益受損，金管會昨 (18) 日對南山人壽重罰罰鍰新臺幣 600 萬元，且認為南山人壽總經理許妙靜「決策失當」被停職半年，包含總經理在內共 3 位經理人遭到停職。對此，南山人壽今天公布 3 位經理人的「代班名單」。

南山人壽因為在 2017 年底裁減了收費員，片面變更保單收費方式，波及 3 萬多張保單權益受損，甚至有保單停效，由於這是保險史上首度發生的案例，損及保戶權益甚深，保險局最終決議，對南山人壽重罰 600 萬元，並且認為南山總經理許妙靜「決策失當、未善盡監督」，處以停職半年；而客戶服務資深副總吳雲嬌、財務副總范嘉玲也被認為業務督導不周，兩人皆停職 5 個月。

南山人壽今天公布 3 位經理人的「代班名單」，總經理一職將由業務通路功能資深副總經理范文偉代行職務，生效日為 4 月 20 日至 10 月 19 日止；「財務長」一職由境界計劃召集人陳潤權代行職務，「主辦會計」一職由財務功能會計準則專案小組協理林建良代理，客戶服務功能主管一職由理賠部副總經理李淑娟暫代，代理時間皆為 4 月 20 日起至 9 月 19 日止。

而許妙靜原為發言人，因為被停職後，發言人一職由風險管理部資深副總陳正哲代理。

南山人壽表示，許妙靜及范嘉玲暫調董事長辦公室，襄助董事長。原客戶服務功能主管吳雲嬌則調任流程再造小組。