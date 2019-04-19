CCL廠聯茂首季稅後純益年增逾4成 每股純益達1.56元

上市銅箔基板 (CCL) 廠聯茂電子 (6213-TW) 積極擴充自家產能，同時，江西廠首期產線也將在今年貢獻產能，聯茂今 (19) 日公布董事會通過的首季財報，稅後純益 5.06 億元，年增 40.38%，每股純益達 1.56 元。

聯茂董事會今天早盤股價以 106.5 元創歷史新高，而今天由聯茂董事會通過的 2019 年第 1 季財報營收 52.94 億元，毛利率 18.36%，季增 4.35 個百分點，年增 4.69 個百分點，稅後純益 5.06 億元，季減 3.63%，年增 40.38%，每股純益達 1.56 元。

聯茂去年進入新伺服器平台 CCL 量產，受惠 Intel Server 平台由 Grantley 轉至 Purley 的滲透率持續提升，營收達 224.02 億元，年增 5.6%，創新高，稅後純益 17.75 億元，也創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元。

聯茂為健鼎科技 (3044-TW) 的 CCL 主要供應商之一，並因應健鼎每月高達 150 萬張 CCL 需求，持續增加產能中，聯茂江西廠首期生產線也將在今年年中貢獻產能。

目前，聯茂有無錫廠、東莞廠、廣州廠、黃江廠及新埔廠，其中無錫廠產能為基板 180 萬張及膠片 850 萬米，東莞廠產能為基板 100 萬張及膠片 450 萬米，廣州廠 (軟性銅箔基板) 產能有 3Layer FCCL 約 75 萬平方米及 2 Layer FCCL 約 14 萬平方米，黃江廠壓合代工有 50 萬平方呎，新埔廠產能為基板 45 萬張及膠片 180 萬米；新建江西廠也將於 2019 年 7 月起投產，9 月量產，初期約 30 萬張，產能擴張後可望達到 60 萬張。

聯茂去年財報稅後純益 17.75 億元，創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元。聯茂董事會日前並決議，每股擬配發 3.8 元現金股利，股東會訂 6 月 13 日召開。聯茂去年財報營收 224.02 億元，年增 5.6%，毛利率 14.53%，年減 0.08 個百分點，稅後純益 17.75 億元，創新高，年增 42.57%，每股純益 5.86 元。