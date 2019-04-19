〈理賠有學問〉躺在病床不能動 失能就可理賠？還要過3關才行

躺在病床上不能動，有投保失能扶助險，就能領取失能保險金理賠嗎？誤會大了，錠嵂保經表示，如果「符合保險事故、符合永久失能狀態、符合失能等級表定義」這三點不符合的話，失能險就很難理賠了。

失能狀態怎麼認定是個大學問，錠嵂保經表示，主要分為「殘缺」、「功能障礙（害）」兩大類，「殘缺」是指身體外觀或內在臟器有明顯的缺損。「功能障礙（害）」則是身體部位、器官還在，但有一定程度或全部功能喪失。

錠嵂保經表示，保單條款裡面認定理賠方式，分為全身上下 9 大項器官，按照各器官失去功能的狀態認定。只要治療經過 180 天，醫生開的診斷證明書符合保單條款的失能等級，失能診斷確定日後仍生存，就會按照保險額度理賠一筆理賠金，但立即可判定者不在此限。

所謂「立即可判定者」，錠嵂保經解釋，不是只要有醫生診斷書就可以認定失能等級，實際上還需要勞保局或保險公司依照診斷書和保戶狀態認定，除非醫生可以立即判定永久失能、沒有復原可能，就不用經過 180 天的治療期再判定。

錠嵂保經指出，失能險主要針對失能等級表上 1-6 級或 1-11 級失能，定期給付保險金。 等級表上的級數越低代表越嚴重，按照失能等級比例理賠，給付週期為每月或每年。

此外，申請失能險理賠後，很多人以為自己可以馬上領到理賠金，可是保險公司卻回覆要一年後才給付，錠嵂保經表示，問題出在保單條款裡的「給付時間」，主要是有些保險公司「認定失能狀態就給」，有些則是「認定失能後保單滿一年才給付」，買保險的時候，大部分的業務員都不會說，投保人可要搞清楚。