投保地震基本保險 房屋震龜裂竟不賠 半倒或全倒才理賠

本周花蓮一場 6.1 強震，再度震出金管會對地震險的關注力，經統計發現，全台地震險投保率偏低，居然只有 34.77%，地震基本保險每年保費只要繳約 1350 元，就可獲得最高 150 萬的理賠，不過，許多民眾以為有投保「地震基本保險」，如果強震把家裡牆壁震得龜裂了，多少可以獲得理賠補貼點修繕費用，沒想到保險公司竟然說，房子沒半倒或全倒就不賠，原來因為只是「基本險」。

其實，市面上有 4 種地震險，理賠條件和狀況都各不相同，民眾投保前一定要搞清楚。

許多人以為投保住宅險，萬一發生地震災害就可理賠，但實際上住宅險分得很細，其實地震險分四種，分別為「基本、超額、擴大、輕損」。

住宅地震基本險：最高保額 150 萬，全損才理賠

金管會表示，住宅地震基本險屬於政策性保單，為了使住宅地震基本險能普及，每年保費只要繳約 1350 元，相當於每日只需 3.7 元就可獲得基本的地震險保障，但因為為「基本險」，最高理賠上限僅 150 萬元，及 20 萬臨時住宿費用，且規定建物全損（即全倒或半倒狀態）才能理賠。

超額地震險：提高地震基本險理賠額度，全損才理賠

當你的住宅建築物價值超過 150 萬元時，住宅地震基本險保障便有所不足，超額地震險主要是不動產增加保額，也就是拉高理賠金額，適用於造價較高的房屋額外加保，但是理賠規定也是建物全損才賠。

擴大地震險：理賠建物、裝潢、動產，不必全損也賠

並不是每次地震都會把房屋震倒，擴大地震險保障範圍包含：房屋全倒、半倒、牆壁龜裂、磁磚破裂、玻璃震碎等不動產損失，以及電視或廚櫃傾倒摔破等動產損失，都會理賠。擴大地震險一年保費統一為 2492 元，平均每天不到 7 元，理賠不受建築物半倒或全倒的限制。

輕損地震險：保額 10~30 萬，理賠裝潢、動產，不必全損也賠

輕損地震險除承保建築物外，「屋內的動產」也屬其保障範圍，該險種主要是對地震造成房屋的中小型損失提供保障，例如牆壁龜裂、地磚隆起、玻璃碎裂、廚櫃或家電摔落等，但各保險公司承保範圍有所差異，保險金額為 10 萬元到 30 萬元不等，每年保費則落在 100 元到 500 元間，詳細保費視各產險公司報價不同。

需要注意的是，一定要先投保住宅火險附加基本地震險，才能加買超額、擴大，或輕損地震險。不過若是在外租屋的房客，因為房屋所有權不屬於本人，法規允許以住宅火險加購輕損地震險，不需投保基本地震險。