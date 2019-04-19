咖碼大走國際結盟路線 攜手日花藝名牌換新包裝

繼與辻利抹茶合作後，連鎖咖啡品牌咖碼 (cama café) 今 (19) 日再宣布攜手日本花藝品牌 plantica，推出花季主題的咖啡和周邊商品，為品牌增添新氣象，咖碼董事長何炳霖指出，除了新款杯裝，濾掛咖啡包、玻璃水瓶等也同步上新裝，並在門市和電商平台開賣，為業績增添新動能。

何炳霖說明，這次與 plantica 合作，主要是延續今年國際化結盟策略，且雙方都認為咖啡和花藝是提升消費者美好生活的一個媒介，希望藉此提高消費者對咖啡五感的進一步認識，而非只是喝咖啡。

plantica 是日本花道藝術家木村貴史帶領的花藝設計團隊，2007 年在東京青山創立，作品以花卉圖案的方式嶄新呈現，並運用在流行服飾，生活用品或是商業空間上，曾與愛馬仕、LVMH、資生堂、優衣庫、星野渡假村和三井 outlet 等品牌跨界合作。

另外，cama café 日前宣布攜手泰山搶進即飲包裝咖啡市場，何炳霖表示，初步成果優於預期，團將持續拓展新的異業合作模式。

咖碼預計今年底登錄興櫃，明年上櫃，目前全台總店數達 116 家，至年底前拚衝上看 160 家、營收上看 10 億元，年增幅約 45%，力拚 3 年後達 300 家、年營收達 15 億元。