〈仁寶攻智慧醫療〉攜北科成立新創公司 發表AI腦波輔助系統

仁寶電腦 (2324-TW) 近年來投入智慧醫療服務，今 (18) 日宣布，與國立台北科技大學進行合作，投入 6000 萬元，共同設立新創公司「宏智生醫科技」公司，切入智慧輔助診斷技術，未來將協助醫生診斷，目標鎖定在憂鬱症早期發現。

仁寶宣布協助北科大成立宏智生醫，主要投資對象為北科大副研發長劉益宏教授團隊。宏智生醫將結合仁寶與北科大的技術，著重在腦波感測、人工智慧、腦科學等技術，率先開發憂鬱症壓力指數評估系統。

仁寶總經理翁宗斌表示，近來台灣健康問題越趨嚴重，包含三高、憂鬱症等，根據調查，目前台灣罹患憂鬱症人數已超過 120 萬人、淺在患者也高達 200 萬人，因此仁寶近年將自身在 IT 技術方面的優勢，投入智慧醫療服務，希望透過腦波偵測系統、訊號處理，建置憂鬱症的輔助系統。

另外，翁宗斌也表示，除布局憂鬱症評估系統，也關注睡眠市場，在歐美市場與法國公司合作，使用腦波偵測判讀用戶的睡眠習慣，希望降低安眠藥的使用比率。

目前憂鬱症電腦輔助，已通過國內外醫學中心的臨床實驗，判別準確率超過 80%，仁寶表示，將投入早期阿茲海默症及注意力不足過動症 ADHD 腦波評估等功能。

台北科技大學校長王錫福表示，北科大強項在於能源科技與感測器技術，而醫療照護與雲端技術也是北科主推的應用服務範圍，根據 WHO 估計，憂鬱症困擾全球超過 3 億人，未來與仁寶合作推出智慧診斷感測器，將可改善過去需要長期觀察問診的模式，利用智慧腦波偵測早期發現與治療。而根據科技投顧機構 Accenture 估計，2026 年前 AI 在健康照護的應用上將可為美國一年省下 1500 億美元的醫療支出。

未來，仁寶在宏智生醫中將扮演策略投資者、產品製造及市場行銷資源的服務，隨著政府推動生物科技產業的發展，仁寶也希望透過業界與學界的雙邊合作，為台灣的醫療發展貢獻，預計憂鬱症壓力指數評估系統最快 2021 年前問世。