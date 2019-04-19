台股盤後─多方死守最後一盤翻紅 半導體中小股領頭衝

權王台積電開高走低影響下，台股加權指數今 (19) 日 11000 點關卡再次得而復失，不過，最後一盤見到買盤拉抬再度收紅，多方積極表態，終場以 10968.5 點作收，上漲 6.48 點，成交值縮至 1264.93 點，日線連 2 黑，但周線連 2 紅，本周共上漲 163.2 點。

由於台積電釋出相當正面的訊息，台積電盤中一度上漲逼近 2%，多方也同步積極布局半導體相關業者，包括世芯 - KY、旺宏漲停，環球晶漲 4%，昇陽半導體、合晶，中美晶、漢磊、華邦電和嘉晶等漲逾 2%，台勝科、南亞科和聯電等穩在盤上。

不過，泛鴻海集團股漲多拉回，由於鴻海終場跌近 3%，使亞太電、訊芯 - KY 和新普均跌逾 2%，鴻準、位速則跌逾 1%。

法人指出，可以留意的是，部分鴻家軍表現相對強勁，包括樺漢、GIS-KY、臻鼎 - KY 和廣宇均穩在盤上，不排除將引領下一波鴻家軍續攻。

而今日表現相對弱勢的族群，是日前作為多頭領頭羊的 5G 族群，砷化鎵業者穩懋、全新跌逾 3%，而光環和華星光跌 1% 上下。

從權值股來看，除了鴻海跌幅較大，和泰車也回跌逾 2%，和碩、台達電和研華均跌逾 1%，大立光、台塑化、廣達、遠傳、友達、聯發科，以及非電的大型權值股如元大金、台化、寶成和彰銀等，均遭壓在盤下。

法人指出，由於目前國際股市處在高檔震盪修正階段，不至於轉空，再加上外資在台股期現貨的偏多態度，不排除低檔強勢股將接棒輪動，維繫 11000 點附近的多頭士氣。

展望後市，法人建議持續關注季報、法說等訊息，而技術面上可先留意 5 日線支撐，可注意的是，由於融券已大增至近 60 萬張之上，創 1 個月來高點，不排除軋空行情將成為下一波穩固「萬一」行情的助力。