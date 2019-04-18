台股與萬一關卡擦身而過 投信：外資買超資金行情續撐多頭格局

台股今 (18) 日小跌作收，萬一關卡得而復失，加權指數收在 10962 點，但三大法人中外資仍持續買超 20.61 億元，力抗自營商與投信賣壓，投信表示，從外資動態來看，資金動能仍足以支撐多頭行情續航。

保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，台股短線漲多，但本益比與過去五年相當，仍算合理水準，目前資金環境仍利於台股表現，尤其政府對於海外資金匯回已設立專法，提供租稅優惠鼓勵資金回台，其中有 25% 資金可投資股市，預期可望支撐台股表現。

朱冠華指出，隨著美國企業陸續公布財報，以歷史經驗來看，過去美國第 1 季財報為全年低點，預期美國科技產品庫存調整可望在第 2 季接近尾聲，台灣庫存回補效應將會啟動，預料台灣企業獲利可望逐季好轉，配合年底台灣大選將至，後市台股漲聲行情仍可以期待，至於題材面，則相對看好 AMD、5G 題材豐富與創新科技類股。

朱冠華指出，台股去年第 4 季台股在外資賣壓下，表現疲弱，但隨國際市場雜音干擾下降，資金回補台股，並鎖定科技類股，在科技股領漲下，加權指數在這波資金行情下已領先大盤基本面表現。但要注意的是，盤面上的題材類股將出現快速輪動，後續需要留意經濟數據。

整體而言，在聯準會政策轉向鴿派，帶動資金面行情回溫，但後續市場將圍繞資金與實體經濟表現交互影響，不過只要經濟不再惡化，預料台股多頭格局仍可望延續。

