API受理居冠！凱基銀助FinTech Space三大新創團隊商轉

開發金 (2883-TW) 旗下凱基銀行，去 (2018) 年 9 月於金融科技創新基地「FinTech Space」建置專屬 API-M (API Management) 平台，提供四大類共 20 支 API 供新創團隊量身選用。截至目前已受理 14 個創新團隊申請，為 FinTech Space 受理申請數最高的銀行，其中與 3 家新創團隊的合作專案，已在今年 4 月份順利商轉上市。

開放銀行 (Open Banking) 風潮由英國吹向台灣，凱基銀行創新科技金融處資深副總經理周郭傑表示，凱基銀行積極落實開放銀行的「利他」理念，透過異業合作讓金融服務植入消費者數位生活場景，且貢獻金融核心價值。

周郭傑表示，多數金融機構以為「Open Banking」即為「開放 API」，其實應著重在「開放銀行服務」。2017 年凱基銀行以「生活繳費」為起點，開放各項金融服務予異業嫁接，同時也支持金管會規劃的 FinTech Space 的「數位沙盒」計畫，在此計畫上建置 API-M 平台，方便新創團隊能快速申請、彈性組合，進而提供客製化需求。

至今該計畫完成兩梯次招募，凱基銀行為受理申請數最多的銀行，且在今年 4 月率先協助 3 家新創團隊成功完成創新服務從實驗正式進入商轉上市。

首家與凱基銀行完成商轉合作的新創團隊「發票存摺」，擁有兩百萬廣大用戶。「發票存摺」執行長陳碧勳表示，發票代表了用戶的消費生活，透過數位沙盒計畫，他們在極短的時間內，取得凱基銀行的繳費 API 模組與技術支援，順利衍生新的服務項目。

第二家合作團隊「麻布記帳 Moneybook」的執行長陳振榮表示，凱基銀行對於 API 的合作經驗豐富，無論是在 API 串接過程中技術性討論或是給予經驗分享，都能給予新創團隊高品質的支援。「麻布記帳 Moneybook」主打個人帳務整合服務，除了讓用戶查詢費用、提醒繳費，更可掌握帳戶餘額、最低應繳金額，以利選擇合適的帳戶與金額繳費。

第三家合作團隊為台灣熱門貸款類 APP「聰明貸款」，創辦人蔡文欽指出，貸款是個剛性需求，傳統上消費者申請貸款需自行比較個別銀行，但凱基銀行的「數位信貸」API 實踐了金融服務場景化，讓消費者可一站式進行貸款申請並於網站上繳納貸款費。

周郭傑指出，凱基銀行於 FinTech Space 開放的共有「生活繳費」、「約定連結存款帳戶」、「數位信貸」、「信用卡數位辦」四大類、共 20 支 API。

除了與新創業者合作外，周郭傑表示，今年 3 月財金公司所籌組的「開放 API 研究暨發展委員會」，凱基銀行亦是創始會員之一。凱基銀行將持續協助推動台灣 Open Banking 策略、推展應用科技及擬定 API 規格的使命。