〈鉅亨看世界〉爭搶千禧世代的印尼選戰

亞洲人口大國印度正進行號稱全球規模最大的選舉，將耗時 1 個月，實際上，東南亞的印尼也將在 4 月 17 日，展開一場激烈的總統選舉，據《彭博》報導形容，這將是一場爭取千禧世代與中產階級的決定性大戰。

這場選戰除了決定總統人選之外，還會選出立法機構的代表。印尼能否如一些外資機構所預測，將經濟規模由 2020 年的 4.2 兆美元，在 2030 年增加到 10.1 兆美元，下任的領導者將扮演關鍵角色。

現任總統 Joko Widodo，常被稱為佐科威 (Jokowi)，在任期間帶領印尼繳出年平均 5% 的經濟成長，並有效解決財政赤字和不斷膨脹的能源補貼問題，幫助印尼近 20 年來首度回到投資等級。

然而，過於依賴外資流入、官僚主義，以及生產力欠佳的交通，還有來自貿易夥伴中國的風險，仍然對這個全球最大的穆斯林占多數的國家構成挑戰。

雙方爭取年輕選民支持

基於印尼 2.6 億投票人口中，有超過 50% 為 40 歲以下，佐科威與其總統競爭對手 Prabowo Subianto 的真正挑戰，將是如何創造足夠的就業機會，以獲得人口紅利。

半數選民在 40 歲以下 (圖表取自彭博)

雙方的政見在此確有交鋒。57 歲的佐科威承諾，要將印尼轉變為製造業強國，並在未來 5 年創造 1 億個就業機會，增加教育支出，並由基礎設施轉向人力資本發展。

與此同時，Prabowo 承諾透過降低企業和個人稅收來提振經濟，並促進食品和燃料行業的自力更生。

為了與年輕選民打交道，雙方均努力找來專業人士協助，在 Twitter、Facebook、Instagram 和 YouTube 等平台上建立追隨者。

Prabowo 找來副手搭檔 Sandiaga Uno，這位前私募股權經理在年輕和女性選民中都很受歡迎。競選期間，他與支持者共舉辦超過 1500 多場會議，在社群媒體上發布了自拍和影片。不過在多數民調中，Prabowo 依舊落後佐科威 15-20 個百分點。

經濟問題取得主導

這僅僅是印尼第 4 次的總統直選，過去，大選多由宗教、政治等議題主導，但隨著中產階級人數增加，如今已達到約 5 分之 1 的人口比例，還有另 45% 人口正接近中產，經濟議題成為選舉的核心議題。

選務人員將面臨龐雜工作 (圖: AFP)

隨著通膨漸趨和緩、信貸獲取更為容易及大宗商品價格彈升，新興階層已經看到他們的消費能力有所增長。如今的問題是，在央行將關鍵利率上調 175 個基點後，金融環境有所改變，面對原油成本上漲、作物價格疲軟以及融資成本上升，如何繼續確保人們的消費能力。

科佐威 2014 年的勝利，部分展現在他扮演著一個重視商業的總統，並盡力於削減官僚主義繁文縟節，以吸引外資流入，同時削減補貼，推動 3500 億美元的基礎建設，以便更好地連結這個國家超過 1.7 萬個島嶼更佳的聯繫。

科佐威這種做法，被一些視為將印度由「爪哇中心」移轉，平衡各島之間的經濟落差。不過以投票人口計，誰能贏下擁有 58% 選票的爪哇島，幾乎就可確保勝利。