雄獅營運觸底反彈 新主題旅遊登場衝旺季業績

台灣最大旅行社業者雄獅 (2731-TW) 3 月起受惠地方 MICE 團出遊，推升第一季成長動能轉強，單季合併營收達 72.34 億元，年增 7.2% ，創同期新高，進入第二季後，雄獅除正積極推動郵輪行程，已全新規劃出五大洲鐵道主題旅遊，法人看好，營運將逐漸增溫。

雄獅第一季合併營收年增 7.2%，優於過去兩季僅分別成長 3.29%、0.66%，主要是因去年下半年面臨的負面因素多，如年金改革、日本天災等衝擊旅遊意願。

不過，法人指出，今年以來觀察到雄獅長線旅線、日本線均持續成長，加上轉投資事業和海外子公司業績提升，預期雄獅今年獲利將回升。

雄獅指出，已獨步市場推出世界 5 大洲知名鐵道夢幻行程，規劃有瑞士頭等艙鐵道旅行、亞洲東方快車中南半島旅行、紐西蘭峽灣鐵道之旅、橫跨 8 個時區的西伯利亞鐵道、日本九州七星列車等豐富行程，為接下來的旅遊旺季添成長動能。

另一方面，雄獅旗下主攻平價出團的轉投資事業體雙獅聯合 (旅天下)，近來各地加盟家數持續成長，雄獅樂觀預期，至今年底前旅天下全台門市可望達 30 間，較去年翻倍增，品牌市占處在強勁成長階段。

法人預期，隨著雙獅聯合加盟快速成長，預料今年雙獅營收成長上看 30%，成為雄獅另一隻小金雞。

雄獅去年全年稅後純益 2.56 億元，年減 43.68%，每股純益 (EPS)3.66 元。