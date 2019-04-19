希華首季仍維持獲利 EPS估約0.2元 Q2營運續向上

石英元件市場多數至今仍呈現供過於求態勢，希華晶體 (2484-TW) 1-3 月營收為 5.51 億元，年減 19.5%，為 6 年來同期新低，但依出貨結構來看，首季仍可維持獲利，且每股純益將達 0.2 元以上，約持平去年同期；同時，第 2 季的營收將成長。

希華董事長曾穎堂今 (19) 日指出，石英元件市場目前有 80% 通用型的產品呈現供過於求的態勢，部分原因在於，中國大陸紅色供應鏈投產、搶單，市場競爭狀況極嚴峻，導致價格走勢不佳，甚至美、日系大廠都考慮要退出這些產品領域的競爭，但整體而言，希華第 2 季營收，仍將較首季 5.51 億元成長。

依照目前希華接單狀況來看，4 月營收將轉佳，法人估第 2 季營收將達 6.4-6.5 億元，季增 15% 以上。

目前中國大陸市場加速小區域 5G 微型基地台建置，曾穎堂指出，石英元件在此領域應用出貨數量也在成長中，但對整體營收貢獻比重仍低，對實際整體獲利挹注也不大。

希華晶體透過大洋洲策略聯盟夥伴 Rakon 的投資合作，已通過全球通訊基地台龍頭認證，陸續有高階 TCXO 產品的出貨營收挹注，主要供應 5G 基地台建置及衛星定位裝置使用，曾穎堂說，這些高階 5G 通訊應用石英元件產品，將在 5G 通訊應用端發光，但至少在 2020 年以後之後才能見到需求大量發酵。