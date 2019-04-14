中國5G基地台建置速度加快 有助希華及晶技出貨成長

石英元件市場至今仍呈現供過於求的態勢，其中通訊產品以基地台、手機為主，在手機市場仍品現低迷走勢下，不過中國大陸市場加速 5G 基地台建置，可望有助希華 (2484-TW) 及華為概念股晶技 (3042-TW) 等營運，預期均為受惠個股。

晶技今年首季受整體手機市場需求不振影響，2 月營收僅 4.29 億元，創 10 年來單月新低，3 月營收提升為 5.84 億元，但 4 月起產能利用率已回升到近 100%，晶技看好，市場正加快速度提升 5G 微型基地台建置動作。

晶技到 4 月整體產能利用率明顯提升到近 100%，主要原因在中國加快腳步布建 5G 微型基地台，搶時效進入 5G 通訊市場，晶技主管說，由目前市場競爭態勢來看，中國大陸為因應進入 5G 通訊，加速建置的地方微型基地台，數量將會是原有數量的 2 倍以上。

根據中國信通院公布的「3 月大陸手機市場報告」指出，今年 3 月手機出貨量較去年同月下滑 6%，且是連續 5 個月下滑，今年大陸第 1 季總出貨量也較去年同期下滑 11.6%。從去年 3 月開始，當月手機出貨量已較 2017 年同期大減 27.9%，但今年手機銷售量仍未挽住頹勢，繼續走跌，即使大陸品牌手機持續保持對當地市場的主導權，仍難以扭轉當前銷量衰退的趨勢。

希華在手機應用市場持續加強布局，以強化在此領域市占率，希華去年完成在台高階產品產能擴充 20%，同時，對手機用 TSX 產品，已打入括聯發科 (2454-TW)、高通、展訊等手機晶片廠整體解決方案供應鏈。其中，對於聯發科、高通使用 TSX 產品維持在台生產，而展訊使用的 TSX 產品由大陸聯盟廠商生產。

希華晶體透過大洋洲策略聯盟夥伴 Rakon 的投資合作，已順利通過全球通訊基地台龍頭認證，已陸續有高階 TCXO 產品的出貨營收挹注，主要供應 5G 基地台建置及衛星定位裝置使用。

希華 1-3 月營收為 5.51 億元，年減近 2 成，為 6 年來同期新低。